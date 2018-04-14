В Молдове осужден киберпреступник

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Гражданин Украины осужден в Молдове за преступление в сфере информационных технологий, сообщает Генпрокуратура Республики Молдова.

Читайте также Иностранцам стало проще попасть в Молдову

По данным дела, мужчина незаконно подключился к сетям и услугам связи публичной телекоммуникационной компании Молдовы.

Также он ограничил доступ к международным информационным данным, а также совершил другие действия, причинившие большой ущерб данной компании.

По решению суда, мужчина приговорен на 5 лет тюремного заключения. Кроме этого, он обязан возместить компании ущерб в размере 280 тысяч леев.