В Молдове осужден киберпреступник
Злоумышленник нанес ущерб молдавской телекоммуникационной компании, подключившись к ее сетям.
Злоумышленник нанес ущерб молдавской телекоммуникационной компании, подключившись к ее сетям.
КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Гражданин Украины осужден в Молдове за преступление в сфере информационных технологий, сообщает Генпрокуратура Республики Молдова.
По данным дела, мужчина незаконно подключился к сетям и услугам связи публичной телекоммуникационной компании Молдовы.
Также он ограничил доступ к международным информационным данным, а также совершил другие действия, причинившие большой ущерб данной компании.
По решению суда, мужчина приговорен на 5 лет тюремного заключения. Кроме этого, он обязан возместить компании ущерб в размере 280 тысяч леев.
В связи с этим прокуратура рекомендует людям не соглашаться на установку дома устройств, используемых для выполнения незаконных операций в области местного и международного голосового трафика, так как это наносит ущерб телекоммуникационным компаниям и подлежит уголовной ответственности.
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