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21:09 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове осужден киберпреступник

Злоумышленник нанес ущерб молдавской телекоммуникационной компании, подключившись к ее сетям.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Гражданин Украины осужден в Молдове за преступление в сфере информационных технологий, сообщает Генпрокуратура Республики Молдова.

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По данным дела, мужчина незаконно подключился к сетям и услугам связи публичной телекоммуникационной компании Молдовы.

Также он ограничил доступ к международным информационным данным, а также совершил другие действия, причинившие большой ущерб данной компании.

По решению суда, мужчина приговорен на 5 лет тюремного заключения. Кроме этого, он обязан возместить компании ущерб в размере 280 тысяч леев.

В связи с этим прокуратура рекомендует людям не соглашаться на установку дома устройств, используемых для выполнения незаконных операций в области местного и международного голосового трафика, так как это наносит ущерб телекоммуникационным компаниям и подлежит уголовной ответственности.

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