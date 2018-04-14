В Миассе на посетителей торгового центра рухнул потолок

ЧП в торговом центре «Слон» произошло 14 апреля около 9 часов вечера. Посетители сообщают, что сначала почувствовали вибрацию, а потом услышали грохот. Оказалось, что в одном из павильонов модной одежды неожиданно обрушился потолок. В этот момент торговом зале находились люди.

Информация о происшествии появилась в социальной сети в группе «ЧП ДТП Златоуст». Посетители центра опубликовали фото с места происшествия. На снимках видно, как металлические конструкции потолка и огромные листы гипсокартона накрыли собой манекенов.

«Скорая» приехала быстро. Врачи вывели из отдела пожилую женщину. Она не могла дышать, — пишут в комментариях очевидцы.