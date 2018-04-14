В Миассе на посетителей торгового центра рухнул потолок
Есть пострадавшие.
Есть пострадавшие.
ЧП в торговом центре «Слон» произошло 14 апреля около 9 часов вечера. Посетители сообщают, что сначала почувствовали вибрацию, а потом услышали грохот. Оказалось, что в одном из павильонов модной одежды неожиданно обрушился потолок. В этот момент торговом зале находились люди.
Информация о происшествии появилась в социальной сети в группе «ЧП ДТП Златоуст». Посетители центра опубликовали фото с места происшествия. На снимках видно, как металлические конструкции потолка и огромные листы гипсокартона накрыли собой манекенов.
«Скорая» приехала быстро. Врачи вывели из отдела пожилую женщину. Она не могла дышать, — пишут в комментариях очевидцы.
В настоящее время в ТРК «Слон» работают спасатели. У входа в торговый центр стоят пожарные машины. Официальные комментарии по данному инциденту представители экстренных служб пока не дают.
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