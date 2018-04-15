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В ночь на воскресенье, 15 апреля, в Алматы на дороге загорелся автомобиль, сообщает корреспондент zakon.kz.

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Внедорожник Mitsubishi Pajero ехал вниз по улице Фурманова, когда из-под капота автомобиля повалил дым.

Водитель проехал улицу Курмангазы, остановился, открыл капот, оттуда вырвался огонь.

Очевидцы вызвали пожарных. Несколько водителей остановились, достали огнетушители, попытались своими силами справится с пламенем. Но сделать это удалось лишь подъехавшей пожарной бригаде.

Машину удалось спасти от полного уничтожения, но передняя часть автомобиля сгорела.

По словам владельца, машина лишь недавно из СТО, где занимались ее электрикой.