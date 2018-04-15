В Алматы на дороге загорелся автомобиль
Огонь смогла потушить только прибывшая пожарная бригада.
Огонь смогла потушить только прибывшая пожарная бригада.
В ночь на воскресенье, 15 апреля, в Алматы на дороге загорелся автомобиль, сообщает корреспондент zakon.kz.
Внедорожник Mitsubishi Pajero ехал вниз по улице Фурманова, когда
Водитель проехал улицу Курмангазы, остановился, открыл капот, оттуда вырвался огонь.
Очевидцы вызвали пожарных. Несколько водителей остановились, достали огнетушители, попытались своими силами справится с пламенем. Но сделать это удалось лишь подъехавшей пожарной бригаде.
Машину удалось спасти от полного уничтожения, но передняя часть автомобиля сгорела.
По словам владельца, машина лишь недавно из СТО, где занимались ее электрикой.
Водитель Mitsubishi Pajero поблагодарил пожарных и неравнодушных водителей за помощь.
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