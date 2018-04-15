Оглашен приговор прокурору Приозерска
Согласно материалам суда, Турусбеков вымогал денежные средства за прекращение уголовного дела.
Согласно материалам суда, Турусбеков вымогал денежные средства за прекращение уголовного дела.
Оглашен приговор обвиненному в получении взятки прокурору Приозерска Ержану Турусбекову, передает Today.kz.
Как сообщил судья Приозерского городского суда Карагандинской области Багдат Адепбеков, подсудимый признан виновным в получении взятки в значительном размере по части 2 статьи 366 УК РК.
Согласно материалам суда, Турусбеков вымогал денежные средства у гражданина С. за прекращение уголовного дела.
Напомним, 12 февраля были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1 000 долларов прокурор Приозерска Карагандинской области Ержан Турусбеков и старший прокурор военной прокуратуры Приозерского гарнизона Анвар Раджапов.
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