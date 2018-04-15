Мужчина погиб на электроподстанции в Хабаровске
В Хабаровске мужчина погиб, забравшись на электроподстанцию, сообщает DEITA. RU.
В Хабаровске мужчина погиб, забравшись на электроподстанцию, сообщает DEITA. RU.
По информации «Интерфакс», неизвестный мужчина погиб от удара током. Была спровоцирована электроавария,
Сейчас выясняется, как вообще мужчина оказался на подстанции. Произошедшую в результате его действий аварию устранили за несколько часов, потребителям вернули электроэнергию.
На месте происшествия работает следственная бригада. Проводится проверка.
Ирина Петрова.
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