Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей
Путин выразил соболезнования Меркель
Екатерина Скулкина кардинально сменила имидж
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Французские ВВС подвела неверная геолокация во время бомбометания
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина погиб на электроподстанции в Хабаровске

В Хабаровске мужчина погиб, забравшись на электроподстанцию, сообщает DEITA. RU.

По информации «Интерфакс», неизвестный мужчина погиб от удара током. Была спровоцирована электроавария, из-за которой без света остались некоторые жилые дома и не только.

Сейчас выясняется, как вообще мужчина оказался на подстанции. Произошедшую в результате его действий аварию устранили за несколько часов, потребителям вернули электроэнергию.

На месте происшествия работает следственная бригада. Проводится проверка.

Ирина Петрова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Концерт Бузовой во Владикавказе хотят отменить
Военная полиция показала новинки техники и спецсредств в Приморье
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
Найдена рыба, вооруженная ножами
В США усомнились в законности удара по Сирии
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Депутат призвал запретить концерт Бузовой во Владикавказе
Британия приготовилась к «ответной» кибератаке против России
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь