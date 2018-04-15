В ВКО произошло землетрясение
Энергетический класс землетрясения 8.9.
Энергетический класс землетрясения 8.9.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 апреля в 08 час 05 мин 04 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 786 км на
Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 48.95° с.ш. 82.82° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.