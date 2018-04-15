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07:11 (мск), источник: Zakon.kz

В ВКО произошло землетрясение

Энергетический класс землетрясения 8.9.

Источник: Zakon.kz

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 апреля в 08 час 05 мин 04 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 786 км на северо-восток от Алматы на территории восточного Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 48.95° с.ш. 82.82° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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