В ВКО произошло землетрясение

Источник: Zakon.kz

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 апреля в 08 час 05 мин 04 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 786 км на северо-восток от Алматы на территории восточного Казахстана.