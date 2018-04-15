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07:36 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте пропал 6-летний мальчик

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте пропал 6-летний Алишеров Абдуллох Олимхон угли.

Источник: Podrobno.uz

Последний раз его видели в период с 8.30 до 9.00 часов на улице Самара Бону на массиве Урикзор Учтепинского района.

Был одет: синяя футболка с длинным рукавом, серое трико с рисунком «Микки Маус», на ногах — галоши черного цвета.

Все, кто видел похожего мальчика, или знает что-либо о его местонахождении, просим сообщить в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам: 102; (90)317−05−55; (99)407−05−55; 231−47−08; 233−21−30.

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