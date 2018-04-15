В Ташкенте пропал 6-летний мальчик
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте пропал 6-летний Алишеров Абдуллох Олимхон угли.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте пропал 6-летний Алишеров Абдуллох Олимхон угли.
Последний раз его видели в период с 8.30 до 9.00 часов на улице Самара Бону на массиве Урикзор Учтепинского района.
Был одет: синяя футболка с длинным рукавом, серое трико с рисунком «Микки Маус», на ногах — галоши черного цвета.
Все, кто видел похожего мальчика, или знает
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