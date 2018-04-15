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07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске уже месяц ищут женщину, пропавшую после семейной ссоры

По словам волонтеров, которые помогают полиции, Алла Рыбина может находиться уже за пределами нашего региона.

Полицейские уже месяц разыскивают 33-летнюю жительницу Новосибирска — Аллу Рыбину. Женщина пропала после семейной ссоры.

— Она вышла из дома, была небольшая семейная ссора, после этого она домой не вернулась, — рассказали сайту kp.ru волонтеры отряда «Лиза Алерт», они разместили ориентировку на Рыбину в социальных сетях.

На вопрос «Комсомольской правды», уходила ли раньше женщина из дома, поисковики не смогли определенно ответить.

— Там есть ряд обстоятельств, которые нам известны, но мы не будем их оглашать. Поэтому мы не комментируем это. Единственное, можно сказать, что девушка может покинуть Новосибирск и находиться в любом другом регионе России, мы распространяем ориентировку по всей стране.

Добавим, что у полиции пока нет информации, чтобы пропавшая покупала билет на самолет, поезд или пригородный автобус, но она вполне могла выехать из города на попутной машине.

Всех, кто что-либо знает, о местонахождении Аллы Рыбиной, спросят звонить по телефону 8−800−700−54−52 или на номер 112.

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