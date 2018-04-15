В Новосибирске уже месяц ищут женщину, пропавшую после семейной ссоры
По словам волонтеров, которые помогают полиции, Алла Рыбина может находиться уже за пределами нашего региона.
По словам волонтеров, которые помогают полиции, Алла Рыбина может находиться уже за пределами нашего региона.
Полицейские уже месяц разыскивают 33-летнюю жительницу Новосибирска — Аллу Рыбину. Женщина пропала после семейной ссоры.
— Она вышла из дома, была небольшая семейная ссора, после этого она домой не вернулась, — рассказали сайту kp.ru волонтеры отряда «Лиза Алерт», они разместили ориентировку на Рыбину в социальных сетях.
На вопрос «Комсомольской правды», уходила ли раньше женщина из дома, поисковики не смогли определенно ответить.
— Там есть ряд обстоятельств, которые нам известны, но мы не будем их оглашать. Поэтому мы не комментируем это. Единственное, можно сказать, что девушка может покинуть Новосибирск и находиться в любом другом регионе России, мы распространяем ориентировку по всей стране.
Добавим, что у полиции пока нет информации, чтобы пропавшая покупала билет на самолет, поезд или пригородный автобус, но она вполне могла выехать из города на попутной машине.
Всех, кто
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