В Новосибирске уже месяц ищут женщину, пропавшую после семейной ссоры

Полицейские уже месяц разыскивают 33-летнюю жительницу Новосибирска — Аллу Рыбину. Женщина пропала после семейной ссоры.

— Она вышла из дома, была небольшая семейная ссора, после этого она домой не вернулась, — рассказали сайту kp.ru волонтеры отряда «Лиза Алерт», они разместили ориентировку на Рыбину в социальных сетях.

На вопрос «Комсомольской правды», уходила ли раньше женщина из дома, поисковики не смогли определенно ответить.

— Там есть ряд обстоятельств, которые нам известны, но мы не будем их оглашать. Поэтому мы не комментируем это. Единственное, можно сказать, что девушка может покинуть Новосибирск и находиться в любом другом регионе России, мы распространяем ориентировку по всей стране.

Добавим, что у полиции пока нет информации, чтобы пропавшая покупала билет на самолет, поезд или пригородный автобус, но она вполне могла выехать из города на попутной машине.