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11:19 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье обнаружили наполненный черепами пруд (видео)

Засняв увиденное на видео, житель Приморья выложил полученный ролик в Сеть. Кадры действительно ужасают — можно увидеть большое озеро, практически заполненное черепами. Они просвечиваются сквозь воду и вызывают настоящий ужас.

Жуткий пруд с десятками свиных черепов обнаружили в Приморье. Останки животных попросту сбрасывали в озеро неподалеку от Артема.

Страшную находку обнаружил один из жителей Приморья. Сначала он обнаружил свиной череп на земле, затем, пройдя дальше, мужчина обнаружили еще сотни черепов, которые находились в озере и на побережье.

Засняв увиденное на видео, житель Приморья выложил полученный ролик в инстаграм-паблик ДПС-Контроль. Кадры действительно ужасают — можно увидеть большое озеро, практически заполненное черепами. Они просвечиваются сквозь воду и вызывают настоящий ужас.

Кто выбросил в озерцо этот биологически опасный груз — неизвестно. Все улики говорят о целенаправленной выгрузке с какого-то предприятия. Подобная утилизация звериных останков является грубым нарушением.

Во время загрузки произошла ошибка.
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