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08:29 (мск), источник: dostup1.ru

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в ТЦ Миасса

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в торговом центре «Слон» в Миассе (Челябинская область) — инцидент произошел в субботу, 14 апреля, в восьмом часу вечера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Челябинской области.

«Произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 квадратных метров. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, ей оказана помощь», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, около месяца назад миасский ТРЦ «Слон» уже попадал в сводки новостей, после того как ураганным ветром у комплекса сорвало кровлю на «хоботе».

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