Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в ТЦ Миасса

Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в торговом центре «Слон» в Миассе (Челябинская область) — инцидент произошел в субботу, 14 апреля, в восьмом часу вечера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Челябинской области.

«Произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 квадратных метров. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, ей оказана помощь», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.