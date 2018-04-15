В элитном поселке города омич на иномарке разрушил забор детской площадки
Инцидент произошел в Омске накануне, 14 апреля, в коттеджном поселке, который в народе именуют «Долина нищих».
Инцидент произошел в Омске накануне, 14 апреля, в коттеджном поселке, который в народе именуют «Долина нищих».
Сообщение об инциденте появилось в паблике Regik55 в соцсети «Вконтакте».
Как сообщает очевидец, водитель автомобиля Ford, который, возможно, был пьян, на улице 10-я Солнечная не справился с управлением, порушив металлический забор детской площадки. Затем он врезался в дерево, но, к счастью, детей в этот момент на площадке не было.
От столкновения иномарка серьезно пострадала. Сейчас сотрудники омской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.