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11:02 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске загорелось кафе турецкой кухни

В Хабаровске загорелось популярное кафе турецкой кухни в районе остановки «Южнопортовая». На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска в воскресенье, 15 апреля. Очевидцы проинформировали, что с тыльной стороны строения на проекте 60 лет Октября, где расположено кафе восточной кухни, идёт дым.

По данным главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие на место возгорания специалисты установили, что горит электрощитовая в подсобном помещении заведения. К счастью, на момент возгорания в кафе не было персонала и посетителей.

После того, как энергослужба обесточила здание, спасатели приступили к тушению огня. Пожар площадью 30 квадратных метров локализовали в 12:44. Ещё несколько минут потребовалось на его полную ликвидацию. В результате от огня пострадали часть стены и обшивка здания.

В тушении пожара приняли участие 15 человек с привлечение шести единиц техники. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проведут по факту ЧП проверку.

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