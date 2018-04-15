В Хабаровске загорелось кафе турецкой кухни

Источник: Восток Медиа

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска в воскресенье, 15 апреля. Очевидцы проинформировали, что с тыльной стороны строения на проекте 60 лет Октября, где расположено кафе восточной кухни, идёт дым.

По данным главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие на место возгорания специалисты установили, что горит электрощитовая в подсобном помещении заведения. К счастью, на момент возгорания в кафе не было персонала и посетителей.

После того, как энергослужба обесточила здание, спасатели приступили к тушению огня. Пожар площадью 30 квадратных метров локализовали в 12:44. Ещё несколько минут потребовалось на его полную ликвидацию. В результате от огня пострадали часть стены и обшивка здания.