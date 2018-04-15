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11:01 (мск), источник: VLADNEWS

Кишечная инфекция: В Приморье готовятся к летнему отдыху детей в лагерях

Главный государственный врач подписал постановление.

В Приморье началась подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

По итогам 2017 года у 94% детей был отмечен оздоровительный эффект. Однако наблюдалась эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии и регистрация множественных очагов острых кишечных инфекций. Также были зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний, связанные с некачественным осмотром детей при их оформлении в ЛОУ — ветряная оспа, ОРВИ, педикулез, микроспория.

Для того, чтобы в 2018 году не допустить подобных случаев, главный государственный санитарный врач Приморского края подписал постановление.

Маслов постановил, что организовать и обеспечить проведение своевременных медицинских осмотров детей и сотрудников детских оздоровительных учреждений.

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