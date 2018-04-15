В Приморье ранним утром произошел серьезный пожар

В субботу ранним утром в Партизанске произошло возгорание в трехэтажном многоквартирном доме по улице Свердлова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 06:10. Спустя 9 минут на место происшествия прибыли огнеборцы, которые приступили к тушению.

Из-под крыши жилого здания шел густой дым. В подъезде дома также наблюдалось задымление. Пожарными было принято задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что горят мебель вещи, дверь, перекрытия в помещении кладовой общего пользования, находящейся на 3-ем этаже.

Из отрезанных дымом квартир брандмейстеры спасли двух человек, 10 человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

В 06.36 пожар был локализован, в 07.32 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.