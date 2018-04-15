В Приморье ранним утром произошел серьезный пожар
Два человека были спасены, 10 — эвакуированы.
Два человека были спасены, 10 — эвакуированы.
В субботу ранним утром в Партизанске произошло возгорание в трехэтажном многоквартирном доме по улице Свердлова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в 06:10. Спустя 9 минут на место происшествия прибыли огнеборцы, которые приступили к тушению.
В 06.36 пожар был локализован, в 07.32 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.
По сигналу на место происшествия прибыли 20 человек личного состава и 5 единиц техники.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.