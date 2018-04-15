Любитель детских вещей задержан в Приморье
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Уссурийске сотрудники Росгвардии на улице Лимичевская обратили внимание на мужчину, который катил пустую детскую коляску в ночное время. Мужчина не смог пояснить, кому она принадлежит. Для разбирательств его доставили в отдел полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Позже в отдел полиции поступило сообщение от 33-летней местной жительницы, которая сообщила о краже детской коляски стоимостью 5 тысяч 800 рублей.
Ранее судимый 30-летний задержанный дал признательные показания.
Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.