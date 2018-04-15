Любитель детских вещей задержан в Приморье

В Уссурийске сотрудники Росгвардии на улице Лимичевская обратили внимание на мужчину, который катил пустую детскую коляску в ночное время. Мужчина не смог пояснить, кому она принадлежит. Для разбирательств его доставили в отдел полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Позже в отдел полиции поступило сообщение от 33-летней местной жительницы, которая сообщила о краже детской коляски стоимостью 5 тысяч 800 рублей.

Установлено, что злоумышленник похитил коляску, стоящую на первом этаже жилого дома по улице Лимичевская, куда ее потерпевшая поставила накануне вечером.

Ранее судимый 30-летний задержанный дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.