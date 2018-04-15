Во время пожара в хабаровской многоэтажке эвакуировали 18 человек
В воскресенье, 15 апреля, в Хабаровске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на Индустриальной.
В воскресенье, 15 апреля, в Хабаровске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на Индустриальной.
По данным главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, вызов на пульт
Прибывшие пожарные расчёты незамедлительно приступили к разведке задымлённых помещений внутри дома и тушению огня. К балкону горящей квартиры специалисты подали автолестницу. Из подъезда на свежий воздух вышли 18 человек, из них четыре ребенка.
В ликвидации огня приняли участие 25 человек с привлечением 9 единиц техники.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня случился пожар в кафе турецкой кухни в районе остановки «Южнопортовая». Возгорание произошло в электрощитовой в подсобном помещении.
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