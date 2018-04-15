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10:48 (мск), источник: Восток Медиа

Во время пожара в хабаровской многоэтажке эвакуировали 18 человек

В воскресенье, 15 апреля, в Хабаровске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на Индустриальной. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 18 человек, в том числе 4 детей. Никто не пострадал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, вызов на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил в 13:14. Очевидцы сообщили о пожаре в девятиэтажке на улице Индустриальной.

Прибывшие пожарные расчёты незамедлительно приступили к разведке задымлённых помещений внутри дома и тушению огня. К балкону горящей квартиры специалисты подали автолестницу. Из подъезда на свежий воздух вышли 18 человек, из них четыре ребенка.

Пожарные оперативно локализовали огонь — в 13:27, то есть спустя всего 13 минут после тревожного звонка. Ещё 23 минуты потребовалось на полную ликвидацию пожара. Его площадь составила около 20 квадратных метров. От огня пострадали домашние вещи на балконе и одна из комнат квартиры на 7 этаже, где и произошло возгорание. Кроме того, не обошлось случившееся бесследно и для балконов соседних квартир на 7-ом и 8-ом этажах. В результате инцидента никто из жильцов не пострадал.

В ликвидации огня приняли участие 25 человек с привлечением 9 единиц техники.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня случился пожар в кафе турецкой кухни в районе остановки «Южнопортовая». Возгорание произошло в электрощитовой в подсобном помещении.

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