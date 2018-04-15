Во время пожара в хабаровской многоэтажке эвакуировали 18 человек

Прибывшие пожарные расчёты незамедлительно приступили к разведке задымлённых помещений внутри дома и тушению огня. К балкону горящей квартиры специалисты подали автолестницу. Из подъезда на свежий воздух вышли 18 человек, из них четыре ребенка.

Пожарные оперативно локализовали огонь — в 13:27, то есть спустя всего 13 минут после тревожного звонка. Ещё 23 минуты потребовалось на полную ликвидацию пожара. Его площадь составила около 20 квадратных метров. От огня пострадали домашние вещи на балконе и одна из комнат квартиры на 7 этаже, где и произошло возгорание. Кроме того, не обошлось случившееся бесследно и для балконов соседних квартир на 7-ом и 8-ом этажах. В результате инцидента никто из жильцов не пострадал.