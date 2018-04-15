В Ростовской области произошло обрушение в шахте

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Обрушение произошло в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС РФ. При этом, по данным информированного источника агентства, погиб один человек.