В Ростовской области произошло обрушение в шахте
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Обрушение произошло в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области, сообщили агентству «Интерфакс» в
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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Обрушение произошло в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области, сообщили агентству «Интерфакс» в
«86 шахтеров смогли выбраться на поверхность самостоятельно, а один — остался в шахте. Позднее его тело было поднято на поверхность специалистами военизированный горноспасательного отряда», — сказал собеседник агентства.
Обрушение произошло на глубине 800 метров.
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