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10:05 (мск), источник: Интерфакс

В Ростовской области произошло обрушение в шахте

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Обрушение произошло в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС РФ. При этом, по данным информированного источника агентства, погиб один человек.

Источник: РИА "Новости"

«86 шахтеров смогли выбраться на поверхность самостоятельно, а один — остался в шахте. Позднее его тело было поднято на поверхность специалистами военизированный горноспасательного отряда», — сказал собеседник агентства.

Обрушение произошло на глубине 800 метров.

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