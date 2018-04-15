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10:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Канске пьяные мужчины похитили знакомого, а потом угнали и разбили его автомобиль

Злоумышленники могут отправиться в места лишения свободы на 7 лет.

В Красноярском крае двое парней похитили своего знакомого, а затем угнали его автомобиль и разбили об столб, рассказали в краевой полиции.

Накануне к стражам порядка обратился житель Канска, который рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ. Полицейские выяснили, что сделали это знакомые молодого человека. Одному из них 18 лет, а второму 19. Сначала они похитили самого владельца машины.

«Задержанные, увидев подъехавшего к дому потерпевшего, из чувства личной неприязни нанесли ему побои, забрали ключи от автомобиля и, посадив мужчину в багажник, вывезли и бросили его на территории бывшего аэропорта. Затем на угнанной машине они вернулись в город и стали кататься, по очереди садясь за руль. Однако 18-летний молодой человек не справился с управлением и допустил наезд на опору электропередач, после чего вся компания, бросив ВАЗ, скрылась с места происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Стражи порядка обнаружили сначала украденный ВАЗ, а затем задержали и похитителей. У них нашлись документы на машину и ключи.

Сейчас злоумышленники находятся под административным арестом на 8 суток. Старшему парню наказание назначили за повторное вождение машины в нетрезвом состоянии, а его младший товарищ арестован за оставление места ДТП.

По факту хищения автомобиля в отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Их могут лишить свободы на срок до 7 лет.

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