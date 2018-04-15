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10:28 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Червенского района погиб при пожаре в гараже

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Червенского района погиб при пожаре в гараже. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Пожар произошел 15 апреля около 00.50 в деревне Хвойники Червенского района. Огонь вспыхнул в гараже во дворе многоквартирного дома. Причина возгорания устанавливается.

В Минской области за последние сутки в природных экосистемах было зарегистрировано 84 пожара сухой растительности, 19 из них произошли в Минском районе, 11 — в Борисовском, 9 — в Смолевичском.

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