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12:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске утонул экскаватор

ЧП случилось в Советском районе.

Фотографии ушедшего под воду экскаватора разлетаются по интернету, вызывая ироничные комментарии пользователей. На снимке виден лишь ковш, торчащий над водой.

Снимок тяжелой техники, оказавшейся в бедственном положении, появился в группе «Служба эвакуации АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Советском районе, во время проведения работ, под тяжестью строительной техники произошел сход грунта. В результате трактор в прямом смысле пошел на дно, и лишь ковш виднеется над водной гладью», — поясняются причины происшествия в паблике.

Рядом, но, все же, на твердой земле виден еще один экскаватор. Судя по фотографии, его судьба тоже висела на волоске, но печальная участь собрата, все-таки, миновала.

О работнике, который находился в кабинете утонувший машины, не сообщается.

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