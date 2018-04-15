В Новосибирске утонул экскаватор
ЧП случилось в Советском районе.
ЧП случилось в Советском районе.
Фотографии ушедшего под воду экскаватора разлетаются по интернету, вызывая ироничные комментарии пользователей. На снимке виден лишь ковш, торчащий над водой.
Снимок тяжелой техники, оказавшейся в бедственном положении, появился в группе «Служба эвакуации АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«В Советском районе, во время проведения работ, под тяжестью строительной техники произошел сход грунта. В результате трактор в прямом смысле пошел на дно, и лишь ковш виднеется над водной гладью», — поясняются причины происшествия в паблике.
Рядом, но, все же, на твердой земле виден еще один экскаватор. Судя по фотографии, его судьба тоже висела на волоске, но печальная участь собрата,
О работнике, который находился в кабинете утонувший машины, не сообщается.
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