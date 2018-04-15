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12:13 (мск), источник: ИА REGNUM

«Чуда не произошло»: свердловский журналист умер в реанимации

Тяжёлые травмы Максим Бородин получил 12 апреля. Врачи не смогли его спасти.

В Екатеринбурге после тяжёлых травм скончался местный журналист Максим Бородин. Он умер в 9:30 по местному времени в реанимации городской больницы № 23, сообщает издание «Новый День», в котором и работал Бородин.

Врачи боролись за жизнь журналиста, но он так и не пришёл в сознание, уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист был найден 12 апреля возле своего дома под окнами своей квартиры. С тяжёлыми травмами его госпитализировали.

Предварительно известно, что Максим Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Каким образом это произошло, непонятно. В полиции уточняют: дверь квартиры была закрыта изнутри. Пока криминала в травмировании журналиста стражи порядка не нашли.

Отметим, Максим Бородин известен своими журналистскими расследованиями. Кроме того, осенью 2017 года на него и на его коллегу было совершено нападение.

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