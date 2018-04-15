В Волгоградской области грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов

«15 апреля 2018 года в 08.25 от диспетчера ситуационного центра Приволжской ж/д поступило сообщение о сходе пяти грузовых вагонов с цементом грузового поезда № 2824 на станции Себряково г. о. Михайловка», — говорится в сообщении.