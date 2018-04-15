В Волгоградской области грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пять грузовых вагонов с цементом поезда, следовавшего в направлении от станции Максима Горького к Волгограду, сошли с рельсов, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.