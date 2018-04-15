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12:40 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пять грузовых вагонов с цементом поезда, следовавшего в направлении от станции Максима Горького к Волгограду, сошли с рельсов, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Источник: РИА Новости

«15 апреля 2018 года в 08.25 от диспетчера ситуационного центра Приволжской ж/д поступило сообщение о сходе пяти грузовых вагонов с цементом грузового поезда № 2824 на станции Себряково г. о. Михайловка», — говорится в сообщении.

Как сообщается, на график пассажирских поездов происшествие не повлияло, сейчас устанавливаются причины случившегося.

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 В Волгоградской области грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов
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