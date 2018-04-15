В Ростовской области при обрушении в шахте погиб рабочий

«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — сказал представитель ведомства.
По данным областного МЧС, всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что обрушение монтируемой в забое кровли произошло на глубине 800 метров.
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