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12:41 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области при обрушении в шахте погиб рабочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости. Один человек погиб во время обвала кровли в шахте «Дальняя» в Ростовской области в воскресенье утром, сообщает прокуратура Ростовской области.

Источник: РИА Новости

«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — сказал представитель ведомства.

По данным областного МЧС, всего в смене работали 87 человек, 86 из них самостоятельно выбрались из шахты.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что обрушение монтируемой в забое кровли произошло на глубине 800 метров.

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