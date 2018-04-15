Крупное ДТП из пяти автомобилей Ростове-на-Дону обошлось без жертв
Утром 15 апреля на проспекте Стачки столкнулись пять легковых автомобилей. Один из них опрокинулся набок, остальные раскидало по дороге.
Утром 15 апреля на проспекте Стачки столкнулись пять легковых автомобилей. Один из них опрокинулся набок, остальные раскидало по дороге.
Около шести утра на площади Дружинников массовое ДТП парализовало движение на проспекте стачки. По предварительной информации, водитель BMW не соблюдал дистанцию и вплотную притерся к следующие впереди Daewoo Nexia. После чего не справился с управлением и врезался в иномарку. От удара «Нексия» опрокинулась набок, а «БМВ» отбросило на припаркованные рядом машины «Фиат» и «Шевроле» и проезжавший мимо ВАЗ-2110.
«Все автомобили получили механические повреждения, погибших и пострадавших нет» — комментируют ДТП сотрудники областного УГИБДД.
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