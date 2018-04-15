Крупное ДТП из пяти автомобилей Ростове-на-Дону обошлось без жертв

Около шести утра на площади Дружинников массовое ДТП парализовало движение на проспекте стачки. По предварительной информации, водитель BMW не соблюдал дистанцию и вплотную притерся к следующие впереди Daewoo Nexia. После чего не справился с управлением и врезался в иномарку. От удара «Нексия» опрокинулась набок, а «БМВ» отбросило на припаркованные рядом машины «Фиат» и «Шевроле» и проезжавший мимо ВАЗ-2110.