Ранним утром на улице Североморцев водитель снес ограду и столб
ДТП произошло в Ворошиловском районе около пяти часов утра.
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ДТП произошло в Ворошиловском районе около пяти часов утра.
По предварительной информации, 23-летний водитель «Чери Тигго» двигался со стороны Советского района в сторону улицы Североморцев. Напротив дома № 65 Г по ул.
В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу.
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