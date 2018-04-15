Ранним утром на улице Североморцев водитель снес ограду и столб

По предварительной информации, 23-летний водитель «Чери Тигго» двигался со стороны Советского района в сторону улицы Североморцев. Напротив дома № 65 Г по ул. Рабоче-Крестьянская он не справился с управлением и совершил наезд на ограждение и световую опору.