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12:46 (мск), источник: РИАЦ

Ранним утром на улице Североморцев водитель снес ограду и столб

ДТП произошло в Ворошиловском районе около пяти часов утра.

По предварительной информации, 23-летний водитель «Чери Тигго» двигался со стороны Советского района в сторону улицы Североморцев. Напротив дома № 65 Г по ул. Рабоче-Крестьянская он не справился с управлением и совершил наезд на ограждение и световую опору.

В результате ДТП водитель с травмами доставлен в больницу.

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Ранним утром на улице Североморцев водитель снес ограду и столб
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