Сотрудницу полиции нашли мёртвой в Челябинской области

Сотрудницу отдела полиции по Еткульскому району нашли мёртвой на рабочем месте, сообщает «Первый областной».

Тело женщины обнаружили 14 апреля. Известно, что она была старшим дознавателем отдела дознания. Коллеги погибшей устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Добавим, что по информации СМИ, 35-летняя женщина могла покончить с собой. У погибшей остались дети.