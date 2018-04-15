В ТЦ «Европа» в Калининграде обрушился потолок в проходе между атриумами
В Калининграде в ТЦ «Европа» утром 15 апреля рухнул потолок в проходе между атриумами. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
В Калининграде в ТЦ «Европа» утром 15 апреля рухнул потолок в проходе между атриумами. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
Потолок в торговом центре на Театральной улице обрушился примерно в 10:10. Очевидец рассказал, что через пару минут после открытия «Европы» по этажу шла девушка с ребёнком, когда сверху на них посыпалась штукатурка.
«Они отбежали, и весь переход рухнул. Сейчас полностью закрыли весь магазин и запретили фотографировать. О пострадавших ничего не могу сказать. Говорят, в этот момент там был рабочий», — рассказал очевидец.
Другой свидетель происшествия также отметил, что в ТЦ никого не пускают, а на месте работают сотрудники МЧС. В самой «Европе» от комментариев отказались.
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