В ТЦ «Европа» в Калининграде обрушился потолок в проходе между атриумами

Потолок в торговом центре на Театральной улице обрушился примерно в 10:10. Очевидец рассказал, что через пару минут после открытия «Европы» по этажу шла девушка с ребёнком, когда сверху на них посыпалась штукатурка.

«Они отбежали, и весь переход рухнул. Сейчас полностью закрыли весь магазин и запретили фотографировать. О пострадавших ничего не могу сказать. Говорят, в этот момент там был рабочий», — рассказал очевидец.