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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Утечка нефти не повлияла на загрязнение Шершневского водохранилища

Ситуацию прокомментировали в АО «Транснефть — Урал».

13.04.2018 мы опубликовали заметку Шершням в Челябинске грозят пятна нефти, а на 14.04.2018 вышла заметка Пятна нефти на южноуральской реке устраняют специалисты.

Сегодня к нам на редакционную почту пришел комментарий от службы общественных коммуникаций АО «Транснефть — Урал»:

— После оперативной ликвидации криминальной врезки герметичность магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск была полностью восстановлена. Подтекание топлива из продуктопровода отсутствовало.

Единственным местом скопления дизельного топлива стал участок жилого дома, на котором лицами, совершавшими похищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск, был организован криминальный цех. Возможность попадания топлива в водные акватории отсутствовала.

В настоящее время работы по ликвидации последствий деятельности похитителей дизельного топлива завершены. Для дальнейшей утилизации вывезено около 10 кубометров замазученного грунта.

В водохранилище Шершни, являющемся источником питьевой воды для города Челябинска, нефтепродукты не обнаружены. Специалистами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска организован постоянный лабораторный контроль непосредственно на водозаборе города Челябинска. Анализ, проведенный специалистами МУП «ПОВВ», показал, что превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.

В связи с этим необходимость развертывания боновых заграждений отсутствует.

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