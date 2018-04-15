Утечка нефти не повлияла на загрязнение Шершневского водохранилища
Ситуацию прокомментировали в АО «Транснефть — Урал».
Ситуацию прокомментировали в АО «Транснефть — Урал».
13.04.2018 мы опубликовали заметку Шершням в Челябинске грозят пятна нефти, а на
Сегодня к нам на редакционную почту пришел комментарий от службы общественных коммуникаций АО «Транснефть — Урал»:
— После оперативной ликвидации криминальной врезки герметичность магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск была полностью восстановлена. Подтекание топлива из продуктопровода отсутствовало.
Единственным местом скопления дизельного топлива стал участок жилого дома, на котором лицами, совершавшими похищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск, был организован криминальный цех. Возможность попадания топлива в водные акватории отсутствовала.
В настоящее время работы по ликвидации последствий деятельности похитителей дизельного топлива завершены. Для дальнейшей утилизации вывезено около 10 кубометров замазученного грунта.
В водохранилище Шершни, являющемся источником питьевой воды для города Челябинска, нефтепродукты не обнаружены. Специалистами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска организован постоянный лабораторный контроль непосредственно на водозаборе города Челябинска. Анализ, проведенный специалистами МУП «ПОВВ», показал, что превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.
В связи с этим необходимость развертывания боновых заграждений отсутствует.
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