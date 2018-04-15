Утечка нефти не повлияла на загрязнение Шершневского водохранилища

13.04.2018 мы опубликовали заметку Шершням в Челябинске грозят пятна нефти, а на 14.04.2018 вышла заметка Пятна нефти на южноуральской реке устраняют специалисты.

Сегодня к нам на редакционную почту пришел комментарий от службы общественных коммуникаций АО «Транснефть — Урал»:

— После оперативной ликвидации криминальной врезки герметичность магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск была полностью восстановлена. Подтекание топлива из продуктопровода отсутствовало.

Единственным местом скопления дизельного топлива стал участок жилого дома, на котором лицами, совершавшими похищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск, был организован криминальный цех. Возможность попадания топлива в водные акватории отсутствовала.

В настоящее время работы по ликвидации последствий деятельности похитителей дизельного топлива завершены. Для дальнейшей утилизации вывезено около 10 кубометров замазученного грунта.

В водохранилище Шершни, являющемся источником питьевой воды для города Челябинска, нефтепродукты не обнаружены. Специалистами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска организован постоянный лабораторный контроль непосредственно на водозаборе города Челябинска. Анализ, проведенный специалистами МУП «ПОВВ», показал, что превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.