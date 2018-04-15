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12:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Перми легковушка врезалась в автобус

Водитель ВАЗ выехал на Компросе на встречную полосу.

Авария случилась утром в воскресенье, 15 апреля, в центре Перми. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, примерно в 8.35 утра произошло ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина.

26-летний водитель ВАЗ-217220 двигался по Комсомольскому проспекту (со стороны Краснова в направлении Луначарского) по проезжей части встречного направления. И на перекрестке с Пушкина врезался в автобус МАЗ, который ходит по маршруту № 66.

Как уточнили в полиции, автобус двигался по Пушкина с левым поворотом с Комсомольского проспекта в направлении Куйбышева. За рулем находился 35-летний водитель. В результате ДТП пострадал 40-летний пассажир легковушки, с травмами его увезли в ближайшую больницу.

Пока неизвестно, был ли водитель ВАЗ пьяным в момент ДТП. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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