В центре Перми легковушка врезалась в автобус
Водитель ВАЗ выехал на Компросе на встречную полосу.
Водитель ВАЗ выехал на Компросе на встречную полосу.
Авария случилась утром в воскресенье, 15 апреля, в центре Перми. Как сообщили в
26-летний водитель ВАЗ-217220 двигался по Комсомольскому проспекту (со стороны Краснова в направлении Луначарского) по проезжей части встречного направления. И на перекрестке с Пушкина врезался в автобус МАЗ, который ходит по маршруту № 66.
Как уточнили в полиции, автобус двигался по Пушкина с левым поворотом с Комсомольского проспекта в направлении Куйбышева. За рулем находился 35-летний водитель. В результате ДТП пострадал 40-летний пассажир легковушки, с травмами его увезли в ближайшую больницу.
Пока неизвестно, был ли водитель ВАЗ пьяным в момент ДТП. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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