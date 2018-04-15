В центре Перми легковушка врезалась в автобус

Авария случилась утром в воскресенье, 15 апреля, в центре Перми. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, примерно в 8.35 утра произошло ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина.

26-летний водитель ВАЗ-217220 двигался по Комсомольскому проспекту (со стороны Краснова в направлении Луначарского) по проезжей части встречного направления. И на перекрестке с Пушкина врезался в автобус МАЗ, который ходит по маршруту № 66.

Как уточнили в полиции, автобус двигался по Пушкина с левым поворотом с Комсомольского проспекта в направлении Куйбышева. За рулем находился 35-летний водитель. В результате ДТП пострадал 40-летний пассажир легковушки, с травмами его увезли в ближайшую больницу.