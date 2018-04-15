В Казани в озере нашли труп женщины
В Казани в озере Средний Кабан накануне днем в 15 метрах от берега нашли труп женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
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В Казани в озере Средний Кабан накануне днем в 15 метрах от берега нашли труп женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел на улице Ачинская.
Прибывшие спасатели извлекли тело и передали его полицейским. Сейчас устанавливается личность женщины и выясняются причины смерти.
Напомним, ранее сообщалось, что в казанском поселке Дербышки в реке Казанка нашли труп утонувшего мужчины возрастом примерно в 30 лет. Сотрудники МЧС передали тело полицейским. Предварительно, он погиб около 6 месяцев назад.
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