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12:44 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани в озере нашли труп женщины

В Казани в озере Средний Кабан накануне днем в 15 метрах от берега нашли труп женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел на улице Ачинская.

Прибывшие спасатели извлекли тело и передали его полицейским. Сейчас устанавливается личность женщины и выясняются причины смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что в казанском поселке Дербышки в реке Казанка нашли труп утонувшего мужчины возрастом примерно в 30 лет. Сотрудники МЧС передали тело полицейским. Предварительно, он погиб около 6 месяцев назад.

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