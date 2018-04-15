В Новой Москве четыре человека погибли в автомобиле, сгоревшем после ДТП
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли в автомобиле ВАЗ-21124, который перевернулся на дороге в Новой Москве и загорелся, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли в автомобиле ВАЗ-21124, который перевернулся на дороге в Новой Москве и загорелся, сообщили РИА Новости в
По данным полиции, инцидент произошел в субботу около 23:15 в поселении Новофедоровское.
«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием машины. В результате ДТП и возгорания погибли водитель и три пассажира», — сказал собеседник агентства.
По факту инцидента проводится проверка.
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