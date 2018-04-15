В Новой Москве четыре человека погибли в автомобиле, сгоревшем после ДТП

По данным полиции, инцидент произошел в субботу около 23:15 в поселении Новофедоровское.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием машины. В результате ДТП и возгорания погибли водитель и три пассажира», — сказал собеседник агентства.