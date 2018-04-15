В Семее девушка попала под поезд

Источник: Zakon.kz

В Семее произошло ДТП, под колеса поезда попала 21-летняя девушка, которую экстренно госпитализировали в больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

По информации врачей, у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и гематомы. Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

— Обстоятельства, при которых девушка попала под поезд, еще неизвестны, — пояснили в дежурной части линейного отдела внутренних дел на станции города Семей.