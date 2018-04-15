В Семее девушка попала под поезд
По предварительным данным, инцидент произошел около 12 часов ночи неподалеку от отеля Rich.
По предварительным данным, инцидент произошел около 12 часов ночи неподалеку от отеля Rich.
В Семее произошло ДТП, под колеса поезда попала 21-летняя девушка, которую экстренно госпитализировали в больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.
По информации врачей, у пострадавшей закрытая
— Обстоятельства, при которых девушка попала под поезд, еще неизвестны, — пояснили в дежурной части линейного отдела внутренних дел на станции города Семей.
Как сообщили полицейские, сейчас ведется следствие.
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