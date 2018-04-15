Мать выпавшей из окна МГИМО казахстанки рассказала о состоянии дочери
Мама выпавшей из окна студентки МГИМО рассказала о состоянии дочери, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Мама выпавшей из окна студентки МГИМО рассказала о состоянии дочери, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По ее словам, девушка перенесла три операции. Состояние ее стабильно тяжелое.
«Состояние крайне тяжелое. Никаких прогнозов нам не дают, пока. В Институте Склифасовского наверно задействованы лучшие врачи. Это же все случилось без нас, и операции случились тоже до нас. Мы приехали ночью, ее уже прооперировали, было три операции. Это экстренная реанимация, срочнее уже не бывает. Мы 50 на 50 сейчас. У меня тоже сейчас все спрашивают, я не знаю… врачи уже все сделали. У нее откачивают кровь, она на искусственной вентиляции легких», — поделилась мама девушки Жанна Ахметова.
По словам Жанны, они приехали в Москву в пятницу ночью. Посольство Казахстана оказало им необходимую поддержку. Она также рассказала, что дочь учится на отлично.
«Учимся в МГИМО на 4 курсе, отлично учимся, занимаемся спортом, живем в общежитии», — рассказала мама девушки Жанна Ахметова.
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«13,14 апреля силами Консульского отдела Посольства РК в РФ было организовано дежурство в приемном покое НИИ имени Н. В. Склифосовского. Прибывшие в Москву 14 апреля в 01.00 час родители пострадавшей студентки были сопровождены в медучреждение. Состояние студентки оценивается врачами как тяжелое, но стабильное», — сообщили в
Напомним, 13 апреля сообщалось о том, что из окна четвертого этажа здания МГИМО выпала студентка из Казахстана Томирис Байсафа. По данным российских СМИ, инцидент произошел днем 13 апреля в 12.47 — во время большой перемены, за три минуты до начала очередной пары. Очевидцы отметили, что девушку вытолкнул из окна другой студент. Девушка учится на четвертом курсе на кафедре международных экономических отношений.
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