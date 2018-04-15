Автомобиль сгорел дотла в Молдове прямо на трассе
Водитель успел покинуть салон машины, жертв нет.
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Водитель успел покинуть салон машины, жертв нет.
Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, на окраине Комрата: один из автомобилей загорелся прямо на трассе. 40-летний водитель, выезжая в сторону железнодорожного переезда в Буджаке заметил, что
Благодаря своевременным действиям 40-летнего водителя ему удалось выйти из ситуации целым и невредимым. Тем не менее, автомобиль к приезду пожарных сгорел дотла. По предварительной версии к возгоранию привело короткое замыкание в моторном отсеке.
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