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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобиль сгорел дотла в Молдове прямо на трассе

Водитель успел покинуть салон машины, жертв нет.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, на окраине Комрата: один из автомобилей загорелся прямо на трассе. 40-летний водитель, выезжая в сторону железнодорожного переезда в Буджаке заметил, что из-под капота машины идет дым. В ней было установлено газобалонное оборудование. Мужчина резко остановил автомобиль на обочине, перекрыл подачу газа в моторный отсек и покинул салон, сообщает gagauzinfo.md.

Благодаря своевременным действиям 40-летнего водителя ему удалось выйти из ситуации целым и невредимым. Тем не менее, автомобиль к приезду пожарных сгорел дотла. По предварительной версии к возгоранию привело короткое замыкание в моторном отсеке.

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