Автомобиль сгорел дотла в Молдове прямо на трассе

Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, на окраине Комрата: один из автомобилей загорелся прямо на трассе. 40-летний водитель, выезжая в сторону железнодорожного переезда в Буджаке заметил, что из-под капота машины идет дым. В ней было установлено газобалонное оборудование. Мужчина резко остановил автомобиль на обочине, перекрыл подачу газа в моторный отсек и покинул салон, сообщает gagauzinfo.md.