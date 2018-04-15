Администрация ТРЦ «Европа» назвала причины обрушения подвесного потолка
Администрация
Администрация
Обрушение потолка произошло «во время испытаний по дополнительной нагрузке, связанной с модернизацией светотехнического оборудования». Эти работы проходили до открытия торгового центра для посетителей. В результате происшествия никакого ущерба здоровью и имуществу физических лиц не нанесено.
«Поскольку в ходе испытаний была выявлена возможность прогиба потолочных конструкций под воздействием дополнительной нагрузки, руководством, находившимся на месте проведения работ, было принято решение о немедленном демонтаже элементов подвесного потолка», — говорится в сообщении.
Открытие ТРЦ «Европа» для посетителей отложили на час до завершения демонтажных работ. Сейчас центр работает в обычном режиме.
Утром в воскресенье, 15 апреля, в «Европе» рухнула часть потолочного перекрытия. На место выезжали спасатели, однако помощь специалистов не потребовалась. В результате инцидента никто из людей не пострадал.
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