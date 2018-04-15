Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ошиблись врагом»: Франция обратилась к Макрону с призывом по РФ
В России построили тягач «Вощина-1»
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
17:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Администрация ТРЦ «Европа» назвала причины обрушения подвесного потолка

Администрация торгово-развлекательного центра «Европа» объяснила причины и обстоятельства обрушения подвесного потолка в переходе между атриумами. Информацию об этом она опубликовала в группе ТРЦ в «ВКонтакте».

Источник: Калининград.Ru

Обрушение потолка произошло «во время испытаний по дополнительной нагрузке, связанной с модернизацией светотехнического оборудования». Эти работы проходили до открытия торгового центра для посетителей. В результате происшествия никакого ущерба здоровью и имуществу физических лиц не нанесено.

«Поскольку в ходе испытаний была выявлена возможность прогиба потолочных конструкций под воздействием дополнительной нагрузки, руководством, находившимся на месте проведения работ, было принято решение о немедленном демонтаже элементов подвесного потолка», — говорится в сообщении.

Открытие ТРЦ «Европа» для посетителей отложили на час до завершения демонтажных работ. Сейчас центр работает в обычном режиме.

Утром в воскресенье, 15 апреля, в «Европе» рухнула часть потолочного перекрытия. На место выезжали спасатели, однако помощь специалистов не потребовалась. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «„Бутыль” и другие»: Алиханов дал неделю, чтобы разобраться с продажей алко
В ТРЦ «Европа» рухнула часть потолочного перекрытия
Асад оценил восстановление Сирии в $400 млрд
В США показали снимки «последствий» ракетного удара в Сирии
Президент Германии призвал не называть Россию врагом
Найдена рыба, вооруженная ножами
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Лондон введет санкции против российских олигархов
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Спорт
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь