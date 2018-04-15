Администрация ТРЦ «Европа» назвала причины обрушения подвесного потолка

Источник: Калининград.Ru

Обрушение потолка произошло «во время испытаний по дополнительной нагрузке, связанной с модернизацией светотехнического оборудования». Эти работы проходили до открытия торгового центра для посетителей. В результате происшествия никакого ущерба здоровью и имуществу физических лиц не нанесено.

«Поскольку в ходе испытаний была выявлена возможность прогиба потолочных конструкций под воздействием дополнительной нагрузки, руководством, находившимся на месте проведения работ, было принято решение о немедленном демонтаже элементов подвесного потолка», — говорится в сообщении.

Открытие ТРЦ «Европа» для посетителей отложили на час до завершения демонтажных работ. Сейчас центр работает в обычном режиме.