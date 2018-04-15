Южноуральца арестовали в Таиланде после ограбления пункта обмена валют
Мужчина избил сотрудницу, которая утром открывала киоск.
Мужчина избил сотрудницу, которая утром открывала киоск.
Уроженец Челябинской области задержан по подозрению в ограблении пункта обмена валют в Паттайе (Таиланд), об этом сообщает издание Pattayapeople.
Мужчину арестовали в аэропорту 14 апреля, когда он намеревался покинуть страну. По данным местной полиции, южноуралец ранним утром напал на сотрудницу пункта обмена валют, избил её и отобрал сумку с деньгами на сумму около одного миллиона батов (2 млн рублей), после чего скрылся на мотоцикле. Момент преступления попал на запись камеры видеонаблюдения, по номеру транспортного средства полицейские вычислили арендатора мотоцикла и нашли дом, который он арендовал, однако задержать мужчину удалось лишь в аэропорту. Известно, что вместе с южноуральцем находились его жена и дочь.
Издание отмечает, что «даже бывалые сотрудники полиции были шокированы жестокостью, проявленной иностранцем по отношению к жителю Королевства при совершении грабежа».
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