В Крыму напали на врача «скорой»
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Очередной случай нападения на сотрудников скорой медицинской помощи зафиксировали в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Очередной случай нападения на сотрудников скорой медицинской помощи зафиксировали в Крыму.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.
По его словам, пьяный пациент ударил приехавшего на вызов врача скорой кулаком в лицо. Инцидент произошел на минувшей неделе, отметил он, не уточнив при этом, в каком именно городе произошел инцидент.
«На прошлой неделе у нас было нападение: удар в лицо кулаком сотрудника “скорой” при исполнении обязанностей. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказал он.
Астанкин отметил, что с сотрудниками «скорой», которые выезжают на вызов, проводят обязательный инструктаж. По его словам, если есть риск угрозы состоянию здоровья сотрудника, настаивают на том, чтобы в сопровождении бригады участвовал отряд МВД. Однако вопрос безопасности врачей в Крыму
«По обеспечению безопасности наша заявка в этом году будет рассмотрена министерством здравоохранения. Выделены порядка 9 млн рублей, и будут средства видеонаблюдения на каждой подстанции. Тревожными кнопками обеспечены все, 14 пунктов больших, в которых мы осуществляем медицинскую деятельность — станции и подстанции. Мы говорим, что каждый эту кнопку должен иметь при себе, планшет тоже обеспечен этой возможностью, но нам еще есть над чем в этом направлении работать», — заключил Астанкин.
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