В Крыму напали на врача «скорой»

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

По его словам, пьяный пациент ударил приехавшего на вызов врача скорой кулаком в лицо. Инцидент произошел на минувшей неделе, отметил он, не уточнив при этом, в каком именно городе произошел инцидент.

«На прошлой неделе у нас было нападение: удар в лицо кулаком сотрудника “скорой” при исполнении обязанностей. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказал он.

Астанкин отметил, что с сотрудниками «скорой», которые выезжают на вызов, проводят обязательный инструктаж. По его словам, если есть риск угрозы состоянию здоровья сотрудника, настаивают на том, чтобы в сопровождении бригады участвовал отряд МВД. Однако вопрос безопасности врачей в Крыму по-прежнему актуален. Речь идет, в том числе, об оснащении подстанций скорой помощи системами видеонаблюдения. На эти цели, по его данным, потратят порядка 9 млн рублей.