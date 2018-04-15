В Москве эвакуировали жильцов дома из-за обрушения конструкций в соседнем здании

«Проводится эвакуация жителей жилых домов по Пушкареву переулку. Расширена зона отторжения от Пушкарева переулка до Сретенки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, проводится также эвакуация жильцов из домов 9 и 11 по Большому Сергиевскому переулку.

Число эвакуированных уточняется.

Ранее сообщалось, что обрушение конструкций произошло в реконструируемом здании по адресу Пушкарев переулок, 12.