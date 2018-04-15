В Москве эвакуировали жильцов дома из-за обрушения конструкций в соседнем здании
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Порядка 20 человек эвакуировано из жилого дома в центре Москвы
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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Порядка 20 человек эвакуировано из жилого дома в центре Москвы
«Проводится эвакуация жителей жилых домов по Пушкареву переулку. Расширена зона отторжения от Пушкарева переулка до Сретенки», — сказал собеседник агентства.
По его словам, проводится также эвакуация жильцов из домов 9 и 11 по Большому Сергиевскому переулку.
Число эвакуированных уточняется.
Ранее сообщалось, что обрушение конструкций произошло в реконструируемом здании по адресу Пушкарев переулок, 12.
«Интерфакс» не располагает информацией официальных структур города по этому поводу.
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