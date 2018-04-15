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15:17 (мск), источник: Интерфакс

В Москве эвакуировали жильцов дома из-за обрушения конструкций в соседнем здании

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Порядка 20 человек эвакуировано из жилого дома в центре Москвы из-за обрушения строительных конструкций в соседнем здании, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Проводится эвакуация жителей жилых домов по Пушкареву переулку. Расширена зона отторжения от Пушкарева переулка до Сретенки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, проводится также эвакуация жильцов из домов 9 и 11 по Большому Сергиевскому переулку.

Число эвакуированных уточняется.

Ранее сообщалось, что обрушение конструкций произошло в реконструируемом здании по адресу Пушкарев переулок, 12.

«Интерфакс» не располагает информацией официальных структур города по этому поводу.

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