В ВКО из-за паводков образовался двухкилометровый провал
Общая протяженность водомоины порядка двух км половина которой в глубину достигает 5−6 м и в ширину — 4−5.
Общая протяженность водомоины порядка двух км половина которой в глубину достигает 5−6 м и в ширину — 4−5.
Огромная водомоина, напоминающая собой геологический разлом, образовалась на месте полевой дороги в результате интенсивного таяния снега на участке Караозек в Солоновском сельском округе
Общая протяженность водомоины порядка двух км, половина которой в глубину достигает 5−6 м и в ширину — 4−5. Лишь месяц назад на этом месте была дорога. По ней ездили трактора с сельхозмашинами, автомобили и гужевой транспорт. Она была артерией, соединяющей между собой животноводческие заимки крестьянского хозяйства «Жас канат».
Однако талая вода, устремившаяся вниз с обширных полей, в
«Теперь не знаю, как в этом месте выводить агрегаты на
Два бульдозера с нижней части полей загребают провалье, наталкивая грунт со стороны, противоположной полю. Работают весь световой день, как на посевной или уборке. Опытный производственник рассчитывает, что за пару месяцев машинисты бульдозеров полностью справятся с задачей и дорога будет восстановлена.
Остается надеяться лишь на то, что хотя бы лето станет благоприятным для выращивания сельхозкультур, и урожай перекроет непредвиденные расходы. Хозяйству Матасова предстоит засеять 3600 га земли. Хорошие семена и ГСМ приготовлены, техника буквально вся новая, коллектив дружный и работоспособный. Так что при благоприятных погодных условиях сев будет завершен за 15 дней.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.