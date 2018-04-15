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15:34 (мск), источник: Zakon.kz

В ВКО из-за паводков образовался двухкилометровый провал

Общая протяженность водомоины порядка двух км половина которой в глубину достигает 5−6 м и в ширину — 4−5.

Огромная водомоина, напоминающая собой геологический разлом, образовалась на месте полевой дороги в результате интенсивного таяния снега на участке Караозек в Солоновском сельском округе Катон-Карагайского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Аltaynews.kz.

Общая протяженность водомоины порядка двух км, половина которой в глубину достигает 5−6 м и в ширину — 4−5. Лишь месяц назад на этом месте была дорога. По ней ездили трактора с сельхозмашинами, автомобили и гужевой транспорт. Она была артерией, соединяющей между собой животноводческие заимки крестьянского хозяйства «Жас канат».

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Однако талая вода, устремившаяся вниз с обширных полей, в какой-то момент повернула на дорожную колею и всего лишь за два-три дня превратила эту артерию в рваную рану.

«Теперь не знаю, как в этом месте выводить агрегаты на весенне-полевые работы. Более тысячи гектаров плодородной земли отрезал от нас этот паводок. Благо, что осенью прошлого года на Караозеке мы не успели провести вспашку зяби, иначе и на пашне могли образоваться подобные явления. На этом месте у нас был подсолнечник — видите, стебли остались после уборки, а у этой культуры мощная корневая система, и она не позволила талым водам сделать размывы», — сказал глава хозяйства Анатолий Матасов.

Два бульдозера с нижней части полей загребают провалье, наталкивая грунт со стороны, противоположной полю. Работают весь световой день, как на посевной или уборке. Опытный производственник рассчитывает, что за пару месяцев машинисты бульдозеров полностью справятся с задачей и дорога будет восстановлена.

Остается надеяться лишь на то, что хотя бы лето станет благоприятным для выращивания сельхозкультур, и урожай перекроет непредвиденные расходы. Хозяйству Матасова предстоит засеять 3600 га земли. Хорошие семена и ГСМ приготовлены, техника буквально вся новая, коллектив дружный и работоспособный. Так что при благоприятных погодных условиях сев будет завершен за 15 дней.

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