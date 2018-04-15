Инвалид в Витебске украл деньги у беспечного пенсионера

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Пенсионер в Витебске вовремя не заблокировал утерянную банковскую карточку, и с нее успели снять 1614 рублей, сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Выйдя на пенсию, житель Витебска получил на карт-счет крупную сумму социальных выплат, 25 рублей из которых решил снять в банкомате на железнодорожном вокзале.

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«После окончания операции пенсионер ушел, не забрав из банкомата свою карточку. Стоявшая за ним в очереди девушка заметила торчащую из терминала карту и положила рядом с экраном, где ее и нашел 34-летний житель Светлогорска», — пояснили в УВД.

Мужчина гостил у жены и уже возвращался домой, когда обнаружил карту. Он не стал долго думать, а забрал ее себе и уехал в родной город. Пенсионер обнаружил пропажу карточку довольно быстро, но не стал сообщать об этом, думая, что, не зная пин-кода, с нее все равно не смогут снять деньги. Житель Светлогорска поступил хитрее — он начал совершать покупки при помощи этой карты через интернет.

Только через неделю житель Витебска обратился за помощью к милиционерам, к тому времени злоумышленник купил несколько компьютерных программ, посмотрел платные фильмы и даже оплатил себе телефон.

Милиционеры из группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологии Железнодорожного РОВД быстро нашли преступника, в отношении которого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники), и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.