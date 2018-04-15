Инвалид в Витебске украл деньги у беспечного пенсионера
Жертва практически сама помогла преступнику своим беспечным отношением к вопросам безопасности.
Жертва практически сама помогла преступнику своим беспечным отношением к вопросам безопасности.
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Пенсионер в Витебске вовремя не заблокировал утерянную банковскую карточку, и с нее успели снять 1614 рублей, сообщила
Выйдя на пенсию, житель Витебска получил на
«После окончания операции пенсионер ушел, не забрав из банкомата свою карточку. Стоявшая за ним в очереди девушка заметила торчащую из терминала карту и положила рядом с экраном, где ее и нашел 34-летний житель Светлогорска», — пояснили в УВД.
Мужчина гостил у жены и уже возвращался домой, когда обнаружил карту. Он не стал долго думать, а забрал ее себе и уехал в родной город. Пенсионер обнаружил пропажу карточку довольно быстро, но не стал сообщать об этом, думая, что, не зная
Только через неделю житель Витебска обратился за помощью к милиционерам, к тому времени злоумышленник купил несколько компьютерных программ, посмотрел платные фильмы и даже оплатил себе телефон.
Милиционеры из группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологии Железнодорожного РОВД быстро нашли преступника, в отношении которого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники), и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В связи с участившимися случаями кражи денег с пластиковых карт УВД Витебского облисполкома напоминает, что наличие у преступника пластиковой карты уже достаточно, чтобы оплатить с нее
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