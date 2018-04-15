Из-за короткого замыкания эвакуировали торговый центр «Столица» в Перми
В МЧС пояснили, что горения не было.
В МЧС пояснили, что горения не было.
В воскресенье, 15 апреля, в Перми эвакуировали торговый центр «Столица» на улице Мира. Очевидцы сообщают, что произошло задымление в одном из магазинов на первом этаже.
«Произошло короткое замыкание без последующего горения. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в
Напомним, 30 марта в ТЦ «Столица» также проходила эвакуация. Тогда тревога была учебной. После трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», проверки проходят во всех торговых центрах, театрах и других учреждениях города и края. Такое распоряжение разослали по регионам из Генпрокуратуры России.
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