Из-за короткого замыкания эвакуировали торговый центр «Столица» в Перми

В воскресенье, 15 апреля, в Перми эвакуировали торговый центр «Столица» на улице Мира. Очевидцы сообщают, что произошло задымление в одном из магазинов на первом этаже.

Напомним, 30 марта в ТЦ «Столица» также проходила эвакуация. Тогда тревога была учебной. После трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», проверки проходят во всех торговых центрах, театрах и других учреждениях города и края. Такое распоряжение разослали по регионам из Генпрокуратуры России.