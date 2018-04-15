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16:31 (мск), источник: Sputnik.by

Волонтеры и милиция уже месяц ищут молодого жителя Жодино

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Поиски пропавшего в марте 23-летнего жителя Жодино Дмитрия Кутасевича продолжаются уже месяц, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Молодой человек исчез вечером 13 марта: днем он был дома, а вечером ушел в неизвестном направлении.

Поисками месяц занимаются волонтеры и сотрудники милиции. Были обследованы многие места в Жодино и около города, десятки людей помогали расклеивать ориентировки, однако он до сих пор не найден.

Поиски пропавшего продолжаются — ими занимаются не только правоохранители, но и поисково-спасательный отряд «Ангел».

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост около 173 сантиметров, глаза серо-зеленые, на одном — бельмо. У Дмитрия темно-русые волосы до плеч, их он мог завязать в «конский хвост». На руках у пропавшего — шрамы после хирургических швов. Родные предполагают, что он был одет в темно-синие или черные джинсы, легкую куртку-ветровку или байку.

Всех, кто мог бы знать о месте нахождения Дмитрия, волонтеры просят сообщать им или в милицию.

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