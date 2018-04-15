Волонтеры и милиция уже месяц ищут молодого жителя Жодино
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Поиски пропавшего в марте 23-летнего жителя Жодино Дмитрия Кутасевича продолжаются уже месяц, сообщает Sputnik.
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Поиски пропавшего в марте 23-летнего жителя Жодино Дмитрия Кутасевича продолжаются уже месяц, сообщает Sputnik.
Молодой человек исчез вечером 13 марта: днем он был дома, а вечером ушел в неизвестном направлении.
Поисками месяц занимаются волонтеры и сотрудники милиции. Были обследованы многие места в Жодино и около города, десятки людей помогали расклеивать ориентировки, однако он до сих пор не найден.
Поиски пропавшего продолжаются — ими занимаются не только правоохранители, но и
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост около 173 сантиметров, глаза
Всех, кто мог бы знать о месте нахождения Дмитрия, волонтеры просят сообщать им или в милицию.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.