Волонтеры и милиция уже месяц ищут молодого жителя Жодино

Источник: Sputnik.by

Молодой человек исчез вечером 13 марта: днем он был дома, а вечером ушел в неизвестном направлении.

Поисками месяц занимаются волонтеры и сотрудники милиции. Были обследованы многие места в Жодино и около города, десятки людей помогали расклеивать ориентировки, однако он до сих пор не найден.

Поиски пропавшего продолжаются — ими занимаются не только правоохранители, но и поисково-спасательный отряд «Ангел».

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост около 173 сантиметров, глаза серо-зеленые, на одном — бельмо. У Дмитрия темно-русые волосы до плеч, их он мог завязать в «конский хвост». На руках у пропавшего — шрамы после хирургических швов. Родные предполагают, что он был одет в темно-синие или черные джинсы, легкую куртку-ветровку или байку.