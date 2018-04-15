В Сочи водитель разбил элитный кабриолет

Водитель на машине приехал из Санкт-Петербурга. На повороте он не справился с управлением и улетел в ливневый сток.

Водитель в аварии не пострадал, чего нельзя сказать об авто.

«Астон» восстановлению не подлежит. По свидетельствам очевидцев, владелец спорткара уже несколько раз нарушал правила дорожного движения в городе-курорте.

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Напомним, в субботу, 14 апреля, в Адлерском районе Сочи на большой развязке в районе скульптур Олимпийских колец произошла авария. Автобус с детьми ехал в сторону Олимпийского парка.