В Сочи водитель разбил элитный кабриолет
15 апреля на улице Раздольной в районе форелевого хозяйства в Сочи произошла авария, которая раздосадует, пожалуй, любого автолюбителя. А ДТП разбился до состояния металлолома элитный кабриолет Aston Martin DB7.
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