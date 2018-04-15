Взрыв на Сухарной: новосибирские полицейские и пожарные пытаются справиться с огнем

На улице Сухарной в Новосибирске — сильный пожар, во время которого прогремел взрыв.

— Загорелся гараж, затем взорвалась машина, которая там стояла (по другим данным, взорвались газовые баллоны — Ред.), — рассказал «КП» очевидец. — Гаражи деревянные, находятся в непосредственной близости рядом с домами, сейчас уже 5 пожарных расчетов работает на месте.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, звонок о пожаре поступил в 20.44:

— Сказали, что горят хозяйственные строения, — говорят в полиции.

Пожарным тушить огонь мешает ветер. Главная задача МЧС сейчас — не допустить, чтобы огонь перекинулся на частный сектор и жилые дома.

Местные жители говорят, что это не первое подобное ЧП в этих краях.