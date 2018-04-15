Взрыв на Сухарной: новосибирские полицейские и пожарные пытаются справиться с огнем
Горят деревянные гаражи. По одним данным, в горящей постройке взорвалась машина, по другим, газовый баллон.
Горят деревянные гаражи. По одним данным, в горящей постройке взорвалась машина, по другим, газовый баллон.
На улице Сухарной в Новосибирске — сильный пожар, во время которого прогремел взрыв.
— Загорелся гараж, затем взорвалась машина, которая там стояла (по другим данным, взорвались газовые баллоны — Ред.), — рассказал «КП» очевидец. — Гаражи деревянные, находятся в непосредственной близости рядом с домами, сейчас уже 5 пожарных расчетов работает на месте.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, звонок о пожаре поступил в 20.44:
— Сказали, что горят хозяйственные строения, — говорят в полиции.
Пожарным тушить огонь мешает ветер. Главная задача МЧС сейчас — не допустить, чтобы огонь перекинулся на частный сектор и жилые дома.
Местные жители говорят, что это не первое подобное ЧП в этих краях.
— Несколько домов сгорели недалеко от этого места за последний месяц. Частный сектор. Такое ощущение, что жгут специально, чтобы новостроек понавтыкать, — считают местные жители.
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