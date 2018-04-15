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20:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Взрыв на Сухарной: новосибирские полицейские и пожарные пытаются справиться с огнем

Горят деревянные гаражи. По одним данным, в горящей постройке взорвалась машина, по другим, газовый баллон.

На улице Сухарной в Новосибирске — сильный пожар, во время которого прогремел взрыв.

— Загорелся гараж, затем взорвалась машина, которая там стояла (по другим данным, взорвались газовые баллоны — Ред.), — рассказал «КП» очевидец. — Гаражи деревянные, находятся в непосредственной близости рядом с домами, сейчас уже 5 пожарных расчетов работает на месте.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, звонок о пожаре поступил в 20.44:

— Сказали, что горят хозяйственные строения, — говорят в полиции.

Пожарным тушить огонь мешает ветер. Главная задача МЧС сейчас — не допустить, чтобы огонь перекинулся на частный сектор и жилые дома.

Местные жители говорят, что это не первое подобное ЧП в этих краях.

— Несколько домов сгорели недалеко от этого места за последний месяц. Частный сектор. Такое ощущение, что жгут специально, чтобы новостроек понавтыкать, — считают местные жители.

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