Тройное ДТП под Речицей: в больнице оказались три человека

Авария произошла накануне около 08:30 на 7-м километре.
Утром 14 апреля примерно в 8.30 на 7 км автодороги Р-82 «Речица — Светлогорск».
По словам Зубка, на автотрассе столкнулись два Audi и Peugeot. В аварии травмы получили три человека, находившиеся в автомобилях — они были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
По словам Зубка, ГАИ не исключает, что в данном ДТП мог быть еще один участник. Сейчас инспекторы ведут поиск очевидцев аварии.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку.
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