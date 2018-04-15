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18:37 (мск), источник: Sputnik.by

Тройное ДТП под Речицей: в больнице оказались три человека

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате тройного ДТП в Речицком районе, сообщила газета «Днепровец» со ссылкой на инспектора ГАИ Дениса Зубка.

Источник: Sputnik.by
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Авария произошла накануне около 08:30 на 7-м километре.

Утром 14 апреля примерно в 8.30 на 7 км автодороги Р-82 «Речица — Светлогорск».

По словам Зубка, на автотрассе столкнулись два Audi и Peugeot. В аварии травмы получили три человека, находившиеся в автомобилях — они были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По словам Зубка, ГАИ не исключает, что в данном ДТП мог быть еще один участник. Сейчас инспекторы ведут поиск очевидцев аварии.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку.

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