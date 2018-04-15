Тройное ДТП под Речицей: в больнице оказались три человека

Источник: Sputnik.by

Авария произошла накануне около 08:30 на 7-м километре.

Утром 14 апреля примерно в 8.30 на 7 км автодороги Р-82 «Речица — Светлогорск».

По словам Зубка, на автотрассе столкнулись два Audi и Peugeot. В аварии травмы получили три человека, находившиеся в автомобилях — они были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По словам Зубка, ГАИ не исключает, что в данном ДТП мог быть еще один участник. Сейчас инспекторы ведут поиск очевидцев аварии.