Мигрант из Узбекистана разбился на стройке в Петербурге
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На одной из строек в
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На одной из строек в
Как сообщает «Росбалт», инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы.
29-летнего узбекистанца нашли у строящегося дома с открытой
Сообщается, что мужчина упал с деревянной лестницы в лестничный пролет.
Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали случившегося.
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