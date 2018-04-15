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18:43 (мск), источник: Sputnik

Мигрант из Узбекистана разбился на стройке в Петербурге

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На одной из строек в Санкт-Петербурге трудовой мигрант из Узбекистана сорвался с высоты.

Источник: Sputnik
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Как сообщает «Росбалт», инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы.

29-летнего узбекистанца нашли у строящегося дома с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, травмами грудной клетки и живота, повреждением внутренних органов, закрытым переломом таза и переломом левой бедренной кости.

Сообщается, что мужчина упал с деревянной лестницы в лестничный пролет.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали случившегося.

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