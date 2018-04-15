Ущерб от «черных лесорубов» в Таре может приблизиться к 4 млрд рублей
Стало известно о предварительных итогах работы следственной группы из Москвы в Тарском районе Омской области.
Стало известно о предварительных итогах работы следственной группы из Москвы в Тарском районе Омской области.
Как сообщается в программе «Акценты недели» на «12 канале», силовики уже заявили, что с учетом всех эпизодов сумма ущерба от незаконной вырубки может вырасти до 4 млрд рублей. До этого было доказано 15 фактов рубки деревьев, ущерб от которых составлял 1 млрд рублей.
На минувшей неделе, в день проведения заседания Межведомственного совета по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области, глава Тарского района Евгений Лысаков неожиданно будто бы занял сторону «черных лесорубов». Чиновник заявил, что проблема вырубки с пока что миллиардным ущербом надуманна. Комментируя деятельность активистов ОНФ, которые и обратили внимание президента Владимира Путина на вырубки в Тарском районе, Лысаков заявил, что это «чистый пиар». Озвученного ущерба, по словам Евгения Лысакова, на самом деле нет.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на орудующую в Тарском районе банду «черных лесорубов» журналисты из Омска обратили внимание президента России Владимира Путина в начале марта. Произошло это на форуме ОНФ, и глава государства тут же направил следственную группу в Тарский район.
За три месяца до этого в Таре была задержана ОПГ «черных лесорубов», куда входили сотрудники управления лесного хозяйства. Было доказано 15 фактов рубки деревьев, а ущерб от их деятельности составил 1 млрд рублей.
Что интересно, после пристального внимания к Тарскому району со стороны главы государства и начавшихся после этого проверок глава района Лысаков тут же поспешил внезапно уйти на больничный. Отметим, что Лысаков ранее возглавлял Тарский отдел полиции, а затем стал главой района. Все это время там орудовали нелегальные заготовители леса.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.