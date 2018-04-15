Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
В России построили тягач «Вощина-1»
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Светлана Ходченкова сделала «царский лифтолук»
Стеша Маликова с бойфрендом прогулялись по центру Москвы
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
20:35 (мск), источник: СуперОмск

Ущерб от «черных лесорубов» в Таре может приблизиться к 4 млрд рублей

Стало известно о предварительных итогах работы следственной группы из Москвы в Тарском районе Омской области.

Как сообщается в программе «Акценты недели» на «12 канале», силовики уже заявили, что с учетом всех эпизодов сумма ущерба от незаконной вырубки может вырасти до 4 млрд рублей. До этого было доказано 15 фактов рубки деревьев, ущерб от которых составлял 1 млрд рублей.

Читайте также
Прокуратура взяла на особый контроль черных лесорубов Тары

На минувшей неделе, в день проведения заседания Межведомственного совета по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области, глава Тарского района Евгений Лысаков неожиданно будто бы занял сторону «черных лесорубов». Чиновник заявил, что проблема вырубки с пока что миллиардным ущербом надуманна. Комментируя деятельность активистов ОНФ, которые и обратили внимание президента Владимира Путина на вырубки в Тарском районе, Лысаков заявил, что это «чистый пиар». Озвученного ущерба, по словам Евгения Лысакова, на самом деле нет.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на орудующую в Тарском районе банду «черных лесорубов» журналисты из Омска обратили внимание президента России Владимира Путина в начале марта. Произошло это на форуме ОНФ, и глава государства тут же направил следственную группу в Тарский район.

За три месяца до этого в Таре была задержана ОПГ «черных лесорубов», куда входили сотрудники управления лесного хозяйства. Было доказано 15 фактов рубки деревьев, а ущерб от их деятельности составил 1 млрд рублей.

Что интересно, после пристального внимания к Тарскому району со стороны главы государства и начавшихся после этого проверок глава района Лысаков тут же поспешил внезапно уйти на больничный. Отметим, что Лысаков ранее возглавлял Тарский отдел полиции, а затем стал главой района. Все это время там орудовали нелегальные заготовители леса.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ущерб от «черных лесорубов» в Таре может приблизиться к 4 млрд рублей
Форвард «Авангарда» забил единственный гол норвежцам в матче Еврочелленджа
США введут новые санкции против России в понедельник
Сколько ударов сердца отведено вам?
В США показали снимки «последствий» ракетного удара в Сирии
Президент Германии призвал не называть Россию врагом
Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Найдена рыба, вооруженная ножами
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Спорт
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь