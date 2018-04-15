Солигорский ревнивец поджег автомобиль коллеги по работе
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Солигорске мужчину, который подозревается в поджоге легкового автомобиля коллеги, сообщили Sputnik в воскресенье в УВД Миноблисполкома.
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Солигорске мужчину, который подозревается в поджоге легкового автомобиля коллеги, сообщили Sputnik в воскресенье в УВД Миноблисполкома.
Инцидент в райцентре произошел 10 апреля: на улице Козлова днем загорелся автомобиль Hyundai Terracan. После того как сотрудники МЧС потушили машину, у сотрудников правоохранительных органов появились подозрения, что машина загорелась не сама.
«Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в его совершении был установлен по горячим следам», — сказали в УВД.
В управлении также сообщили, что по подозрению в совершении поджога был задержан 38-летний житель Солигорска, коллега потерпевшего.
По информации правоохранителей, задержанный в поджоге сознался и сообщил, что на преступление пошел
По факту было возбуждено дело, сотрудники Солигорского РОВД проводят расследование произошедшего.
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