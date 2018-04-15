На безопасность в «Зимней вишне» пожалели семь миллионов

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Как рассказал «Ъ» источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, стали известны новые подробности, связанные с работой систем пожарной безопасности, установленных в торговом центре.



В частности, по данным собеседника «Ъ», директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (находится под арестом) заключил договор возмездного оказания услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в «Зимней вишне» с гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания—собственник центра) Юлией Богдановой в июле 2016 года. Установкой же и монтажом системы в 2013 году в ТРЦ занималось томское ООО «Альфа», которое до 2016 года ее и обслуживало (ранее в СМИ сообщалось, что установкой системы пожарной безопасности занимался «Системный интегратор»). Сегодня в справочниках Томска такого ООО, занимающегося монтажом противопожарных систем, не значится.

По словам источника «Ъ», после смены компании, обслуживающей противопожарную систему, была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам. По данным источника, господин Полозиненко известил об этом госпожу Богданову.

По подсчетам специалистов, для того, чтобы полностью привести систему оповещения и пожаротушения в соответствующее нормативам состояние, тогда требовалось 7 млн руб. Однако средств на это собственник не выделил, поэтому дальнейшее обслуживание, по словам собеседника «Ъ», свелось, по сути, к «латанию дыр» там, где ломалось.

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Все выявленные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта (пожар произошел 25 марта).

Установленное в ТРЦ оборудование, по данным источника «Ъ», было российского производства и состояло из трех основных блоков: охранно-пожарной сигнализации (датчики дыма), системы оповещения и управления эвакуацией (звуковые датчики, извещающие о пожаре, и визуальные, указывающие пути эвакуации и направление выходов) и водяной автоматической системы пожаротушения. Все системы были интегрированы и выведены на пульт дежурного. В случае срабатывания пожарной сигнализации лифты (они уезжают на первый этаж) открывают двери и перестают работать, эскалаторы останавливаются. Система функционирует независимо от подачи электропитания и способна в автономном режиме работать 24 часа. Ее можно отключить вручную, но для этого требуются специальные знания.



Как рассказал собеседник «Ъ», поскольку противопожарное оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере.

Например, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали.

Также было замечено, что по меньшей мере один раз во время ремонтных работ систему пожаротушения строители использовали для набора воды, что запрещено. Не исключено, что во время пожара сказались те обстоятельства, что система была установлена с нарушением правил и использовалась не по назначению.



Получить комментарии в ООО «Системный интегратор» не удалось: указанные на сайте телефоны не отвечают. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, сотрудникам компании до сих пор продолжают поступать угрозы. Между тем ранее к работе «Системного интегратора» от заказчиков нареканий не было. На сайте говорится, что компания занимается техническим обслуживанием, монтажом и пусконаладочными работами систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в Кемерово и Кемеровской области, а ее опыт работы в этой сфере составляет 11 лет.

По сведениям самой фирмы, ее услугами пользуются 217 организаций, среди которых крупные промышленные предприятия КОКС, «Полимер», «Топкинский цемент», завод железобетонных изделий, ОАО РЖД, муниципальные учреждения, детские и районные больницы, Дом актера в Кемерово, банки, бизнес-центр «Сити-плаза» и пр.