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04:07 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье водитель попался с наркотиками и револьвером

На дорогах края сотрудники полиции провели рейд.

В Приморье сотрудники полиции в ходе автомобильного рейда изъяли у водителя и пассажира наркотики и оружие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Партизанский».

В ходе рейда сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Prius, в котором находились жители Находки. Водитель и пассажир вели себя крайне нервозно и, как оказалось, не случайно, при личном досмотре у водителя был найден сверток со светлым порошком, предположительно являющимся синтетическим наркотиком. А при досмотре личных вещей пассажира в ручной клади обнаружен револьвер иностранного производства.

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