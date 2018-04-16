В Приморье водитель попался с наркотиками и револьвером

В Приморье сотрудники полиции в ходе автомобильного рейда изъяли у водителя и пассажира наркотики и оружие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Партизанский».

В ходе рейда сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Prius, в котором находились жители Находки. Водитель и пассажир вели себя крайне нервозно и, как оказалось, не случайно, при личном досмотре у водителя был найден сверток со светлым порошком, предположительно являющимся синтетическим наркотиком. А при досмотре личных вещей пассажира в ручной клади обнаружен револьвер иностранного производства.